"Ливерпуль" нацелился на лучшего бомбардира Примейры
Фото: инстаграм Луиса Диаса/Автор неизвестен
"Ливерпуль" проявляет интерес к нападающему "Порту" и сборной Колумбии Луису Диасу, сообщает AS.
По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. На покупке форварда настаивает лично главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп. Впрочем, проблемой трансфера может стать сумма отступных за игрока в размере 80 миллионов евро.
24-летний Диас в настоящее время является лучшим бомбардиром португальской Примейры, забив девять голов в 11 матчах.
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|2
|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
|27
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|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
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|Тоттенхэм
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
|27
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|Эвертон
|27
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|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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