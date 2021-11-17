"Ливерпуль" нацелился на лучшего бомбардира Примейры

Фото: инстаграм Луиса Диаса/Автор неизвестен

"Ливерпуль" проявляет интерес к нападающему "Порту" и сборной Колумбии Луису Диасу, сообщает AS.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. На покупке форварда настаивает лично главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп. Впрочем, проблемой трансфера может стать сумма отступных за игрока в размере 80 миллионов евро.

24-летний Диас в настоящее время является лучшим бомбардиром португальской Примейры, забив девять голов в 11 матчах.

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