"Ливерпуль" нацелился на молодую звезду "Челси"



"Ливерпуль" проявляет интерес к нападающему "Челси" Каллуму Хадсону-Одои, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, представители мерсисайдского клуба уже провели предварительные переговоры с агентом футболиста. Контракт Хадсона-Одои с "Челси" истекает летом 2020 года и он отказался его продлевать. Также форвардом активно интересуется "Бавария", которая готова заплатить за него 35-40 миллионов евро.

18-летний Хадсон-Одои является воспитанником "Челси" и выступает за первую команду с 2017 года. Всего он провел за "аристократов" 14 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал три голевых паса.

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