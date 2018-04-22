"Ливерпуль" нацелился на немецкого таланта

"Ливерпуль" нацелился на форварда "Унтерхахинга" Карима Адейеми, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "красные" намерены подписать 16-летнего немца в самое ближайшее время.

Единственным конкурентом "Ливерпуля" в гонке за Адейеми является "РБ Лейпциг", однако сам футболист отдаёт предпочтение АПЛ.

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