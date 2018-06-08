"Ливерпуль" нацелился на нигерийского вингера

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"Ливерпуль" нацелился на нигерийского вингера

"Ливерпуль" нацелился на вингера "Гента" Мозеса Саймона, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, скауты "красных" уже давно следят за игрой 22-летнего нигерийца и этим летом мерсисайдский клуб готов предпринять попытки подписать игрока.

"Ливерпуль" хочет воспользоваться тем, что контракт Саймона с "Гентом" истекает через год, поэтому сейчас его можно будет заполучить за приемлемые деньги.

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