"Ливерпуль" нацелился на очередное дорогостоящее приобретение

"Ливерпуль" нацелился на вингера леверкузенского "Байера" Леона Бэйли, информирует Calcio Insider.

Так, по сведениям источника, "красные" рассматривают вариант с приобретением 20-летнего игрока "аптекарей" уже этим летом. Немецкий клуб уже оценил ямайца в 90 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Бэйли забил 12 мячей и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за "Байер".

Напомним, "Ливерпуль" близок к подписанию Фекира. | soccernews.ru