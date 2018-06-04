"Ливерпуль" нацелился на очередное дорогостоящее приобретение

Теги ливерпульбайер леверкузенлеон бэйли

"Ливерпуль" нацелился на очередное дорогостоящее приобретение"Ливерпуль" нацелился на вингера леверкузенского "Байера" Леона Бэйли, информирует Calcio Insider.

Так, по сведениям источника, "красные" рассматривают вариант с приобретением 20-летнего игрока "аптекарей" уже этим летом. Немецкий клуб уже оценил ямайца в 90 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Бэйли забил 12 мячей и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за "Байер".

Напомним, "Ливерпуль" близок к подписанию Фекира. | soccernews.ru

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