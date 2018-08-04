"Ливерпуль" нацелился на одного из лидеров "Арсенала"

Хавбек "Арсенала" Аарон Рэмзи может сменить клубную прописку.

Как сообщает Todomercadoweb, в услугах 27-летнего игрока заинтересован "Ливерпуль".

Напомним, что соглашение Рэмзи с "Арсеналом" истекает следующим летом и стороны пока не могут договориться о продлении.

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