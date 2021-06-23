"Ливерпуль" нацелился на одного из лидеров "Астон Виллы"

Фото: инстаграм Джона Макгинна/Автор неизвестен

"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику бирмингемской "Астон Виллы" и сборной Шотландии Джону Макгинну, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, мерсисайдский клуб рассматривает вариант с приобретением шотландца в летнее трансферное окно. Впрочем, проблемой может стать трансферная стоимость игрока. "Астон Вилла" оценивает хавбека в 55-60 миллионов евро, а "Ливерпуль" предлагает не более 25 миллионов.

В минувшем сезоне 26-летний Макгинн провел за "Астон Виллу" 37 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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