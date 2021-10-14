"Ливерпуль" нацелился на одного из лидеров "Атлетико"

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"Ливерпуль" нацелился на одного из лидеров "Атлетико"

Фото: инстаграм Жоау Фелиша/Автор неизвестен

"Ливерпуль" проявляет интерес к португальскому нападающему мадридского "Атлетико" Жоау Фелишу, сообщает Fichajes. 

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 21-летний Фелиш провел за "Атлетико" провел пять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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