"Ливерпуль" нацелился на одного из лидеров "Атлетико"

Фото: инстаграм Жоау Фелиша/Автор неизвестен

"Ливерпуль" проявляет интерес к португальскому нападающему мадридского "Атлетико" Жоау Фелишу, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 21-летний Фелиш провел за "Атлетико" провел пять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: "Ливерпуль" теряет Жоту. | http://soccernews.ru