"Ливерпуль" нацелился на одного из лидеров дортмундской "Боруссии"

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"Ливерпуль" нацелился на одного из лидеров дортмундской "Боруссии"

Фото: инстаграм Джуда Беллингема/Автор неизвестен

"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику дортмундской "Боруссии" Джуду Беллингему, сообщает Goal.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, проблемой может стать стоимость игрока, так как "Боруссия" требует за него не менее 120 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 18-летний Беллингем провел за "Боруссию" 14 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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