"Ливерпуль" нацелился на одного из лидеров "Порту"

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"Ливерпуль" нацелился на одного из лидеров "Порту"

Фото: инстаграм Отавио/Автор неизвестен

"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику "Порту" Отавио, сообщает O Jogo.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Тренерский штаб "Ливерпуля" уверен, что хавбек впишется в игру команды.

В нынешнем сезоне 27-летний Отавио провел за "Ливерпуль" 40 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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