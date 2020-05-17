"Ливерпуль" нацелился на одного из лидеров "Ромы"

"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику "Ромы" Николо Дзаньоло, сообщает Il Tempo.

По сведениям издания, английский клуб намерне приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Рома" может пойти на продажу хавбека из-за финансового кризиса. Впрочем, покупка Дзаньоло не является приоритетом для "Ливерпуля".

В нынешнем сезоне 20-летний Дзаньоло провел за "Рому" 24 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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