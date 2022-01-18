"Ливерпуль" нацелился на одного из лидеров сборной Бельгии

Фото: инстаграм Юри Тилеманса/Автор неизвестен

"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику "Лестера" и сборной Бельгии Юри Тилемансу, сообщает El Nacional.

По сведениям источника, ливерпульский клуб хочет приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Тилеманс провел за "Лестер" 22 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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