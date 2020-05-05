"Ливерпуль" нацелился на основного хавбека "Лацио"

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"Ливерпуль" нацелился на основного хавбека "Лацио"

"Ливерпуль" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику "Лацио" Хоакину Корреа, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сам Корреа заинтересован в переезде в Англию. Таким образом, клубам осталось согласовать сумму трансфера.

В нынешнем сезоне 25-летний Корреа провел за "Лацио" 27 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2024 года.

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