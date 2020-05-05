"Ливерпуль" нацелился на основного хавбека "Лацио"
"Ливерпуль" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику "Лацио" Хоакину Корреа, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сам Корреа заинтересован в переезде в Англию. Таким образом, клубам осталось согласовать сумму трансфера.
В нынешнем сезоне 25-летний Корреа провел за "Лацио" 27 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2024 года.
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|Команда
|М
|О
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|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
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|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18