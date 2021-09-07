"Ливерпуль" нацелился на полузащитника "Валенсии"

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"Ливерпуль" нацелился на полузащитника "Валенсии"

Фото инстаграм Карлоса Солера

"Ливерпуль" проявляет интерес к хавбеку "Валенсии" Карлосу Солеру, сообщает Fichajes.

По информации источника, "красные" видят в испанце замену для Джорджиньо Вейналдума, который летом перебрался в ПСЖ.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в восторге от универсальности игрока "летучих мышей", в связи с чем лично лоббирует его переезд на "Энфилд".

В этом сезоне Солер забил 3 гола в 3 матчах за "Валенсию". Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

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