"Ливерпуль" нацелился на родственника Джеррарда

"Ливерпуль" хочет подписать одного из родственников Стивена Джеррарда.

Как сообщает Transfermarketweb, речь идет о двоюродном брате Джеррарда - Бобби Дункане, который находится в академии "Манчестер Сити".

Также отметим, что Дункан уже выступает за молодежную сборную Англии.

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