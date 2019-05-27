"Ливерпуль" нацелился на талантливого бразильца

Теги ливерпульуотфордфлуминенсетрансферы

"Ливерпуль" нацелился на талантливого бразильца

Форвард "Флуминенсе" Жоао Педро привлёк внимание "Ливерпуля", сообщает Globo Esporte.

По информации источника, английский клуб уже контактировал с 17-летним бразильцем и обсуждал с ним возможный переход.

Проблемой может стать предварительная договорённость футболиста с "Уотфордом", который уже заплатил за него 2,5 миллиона евро, чтобы иметь приоритетное право на трансфер. Сумма неустойки - 20 миллионов.

Педро провёл за взрослую команду "Флуминенсе" 8 матчей, в которых забил 7 голов.

Не пропустите: "Ливерпуль" отказался от трансфера Депая. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Опубликована символическая сборная 30-го тура РПЛ по версии inStat

Опубликована символическая сборная 30-го тура РПЛ по версии inStat

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов