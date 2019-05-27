"Ливерпуль" нацелился на талантливого бразильца

Форвард "Флуминенсе" Жоао Педро привлёк внимание "Ливерпуля", сообщает Globo Esporte.

По информации источника, английский клуб уже контактировал с 17-летним бразильцем и обсуждал с ним возможный переход.

Проблемой может стать предварительная договорённость футболиста с "Уотфордом", который уже заплатил за него 2,5 миллиона евро, чтобы иметь приоритетное право на трансфер. Сумма неустойки - 20 миллионов.

Педро провёл за взрослую команду "Флуминенсе" 8 матчей, в которых забил 7 голов.

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