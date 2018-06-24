"Ливерпуль" нацелился на трансферную цель "Ромы"

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"Ливерпуль" нацелился на трансферную цель "Ромы"

"Ливерпуль" вступил в борьбу за марокканского полузащитника "Аякса" Хакима Зийеха, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также хавбеком интересуются "Рома" и "Лион".

В минувшем сезоне 25-летний Зийех провел за "Аякс" 39 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 18 результативных передач.

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