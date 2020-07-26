"Ливерпуль" нацелился на турецкого защитника

"Ливерпуль" проявляет интерес к турецкому защитнику "Шальке" Озану Кабаку, сообщает Get German Football News.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе мерсисайдцев Кабак может заменить Деяна Ловрена, которым активно интересуется "Зенит".

Сумма отступных в контракте Кабака составляет 45 миллионов евро, но данная опция активируется только летом 2021 года.

В нынешнем сезоне 20-летний Кабак провел за "Шальке" 28 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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