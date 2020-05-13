"Ливерпуль" нацелился на венгерского таланта

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"Ливерпуль" нацелился на венгерского таланта

"Ливерпуль" хочет купить полузащитника "Ред Булл Зальцбург" Доминика Собослаи, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить около 30 миллионов евро. Также хавбек входит в сферу интересов "Лацио" и "Милана".

В нынешнем сезоне 19-летний Собослаи провел за "Ред Булл Зальцбург" 29 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 мая 2022 года.

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