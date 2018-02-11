"Ливерпуль" нацелился на вингера "Байера"
Вингер "Байера" Леон Бэйли попал в сферу интересов "Ливерпуля".
Как сообщает Sky Sports, мерсисайдцы попытаются подписать игрока следующим летом, однако стоит отметить, что "фармацевты" хотят получить за Бэйли более 100 миллионов евро.
В текущем сезоне Бэйли провел 22 матча, забил 10 голов и отдал 5 ассистов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|72
|2
|Манчестер Юнайтед
|27
|56
|3
|Тоттенхэм
|27
|52
|4
|Ливерпуль
|26
|51
|5
|Челси
|26
|50
|6
|Арсенал Лондон
|27
|45
|7
|Бернли
|27
|36
|8
|Лестер Сити
|27
|35
|9
|Эвертон
|27
|34
|10
|Борнмут
|27
|31
|11
|Уотфорд
|27
|30
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|30
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|28
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|15
|Кристал Пэлас
|27
|27
|16
|Суонси Сити
|27
|27
|17
|Хаддерсфилд Таун
|27
|27
|18
|Саутгемптон
|26
|26
|19
|Сток Сити
|27
|25
|20
|Вест Бромвич Альбион
|26
|20