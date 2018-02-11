"Ливерпуль" нацелился на вингера "Байера"

Вингер "Байера" Леон Бэйли попал в сферу интересов "Ливерпуля".

Как сообщает Sky Sports, мерсисайдцы попытаются подписать игрока следующим летом, однако стоит отметить, что "фармацевты" хотят получить за Бэйли более 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Бэйли провел 22 матча, забил 10 голов и отдал 5 ассистов.

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