"Ливерпуль" нацелился на вингера "Олимпиакоса"

Фото инстаграм Агибу Камара

Атакующий полузащитник "Олимпиакоса" Агибу Камара может продолжить карьеру в Англии.

По информации Daily Mail, предметный интерес к 20-летнему футболисту проявляет "Ливерпуль".

Также за прогрессом гвинейского вингера следят "Милан", "Лестер" и "Ньюкасл".

В текущем сезоне Камара сыграл за "Олимпиакос" 25 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 3 миллиона евро.

Не пропустите: "Ливерпуль" отказал Клоппу в трансфере Азара. | http://soccernews.ru