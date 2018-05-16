"Ливерпуль" нацелился на вингера "Реала"

Теги лукас васкесюрген клоппливерпульреал мадрид

"Ливерпуль" нацелился на вингера "Реала""Ливерпуль" нацелился на вингера мадридского "Реала" Лукаса Васкеса, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "красные" готовы предложить 26-летнему игроку "сливочных" выгодный в финансовом плане контракт, а также ведущую роль в команде. В его подписании заинтересован лично главный тренер мерсисайдского клуба Юрген Клопп.

В нынешнем сезоне Васкес забил 8 мячей и сделал 16 результативных передач в 52 матчах за "Реал".

Напомним, "Ливерпуль" переманил молодого таланта у "Челси". | soccernews.ru

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