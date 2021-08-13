"Ливерпуль" нацелился на вингера сборной Бельгии

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"Ливерпуль" нацелился на вингера сборной Бельгии

Фото твиттер Жереми Доку

Атакующий полузащитник "Ренна" Жереми Доку стал трансферной целью "Ливерпуля".

По информации Voetbal24, вингер привлёк внимание "красных" своей игрой на Евро-2020 в составе сборной Бельгии.

Французский клуб требует за своего футболиста 45 миллионов евро.

В прошлом сезоне Доку сыграл за "Ренн" 44 матча, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.

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