"Ливерпуль" нацелился на вингера "Севильи"

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"Ливерпуль" нацелился на вингера "Севильи"

"Ливерпуль" возобновил интерес к вингеру "Севильи" Лукасу Окампосу.

По сведениям Todofichajes, "мерсисайдцы" готовы еще раз попытаться подписать 26-летнего аргентинца. Напомним, что "Ливерпуль" проявлял интерес к игроку еще прошлым летом, но сделка не состоялась из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Соглашение игрока с клубом действует до лета 2024 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 70 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Окампоса семь голов и четыре ассиста в 31 игре.

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