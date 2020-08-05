"Ливерпуль" нацелился на вингера "Уотфорда"

Вингер "Уотфорда" Исмаила Сарр попал в сферу интересов "Ливерпуля".

Как сообщает TeamTalk, тренер мерсисайдцев Юрген Клопп считает, что 22-летний сенегалец станет идеальным сменщиком для Садио Мане и Мохамеда Салаха. На футболиста также претендуют "Вулверхэмптон", "Кристал Пэлас", а также клубы из Франции, Германии и Испании.

Отмечается, что "Уотфорд" не будет удерживать Сарра, так как после вылета из АПЛ им нужно сократить зарплатную ведомость.

Трансферная стоимость Сарра оценивается в 24,5 миллиона евро. В этом сезоне на его счету 6 голов и 6 ассистов в 30 матчах.

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