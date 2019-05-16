"Ливерпуль" нацелился на Винисиуса Жуниора

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор попал в сферу интересов "Ливерпуля", сообщает испанская пресса.

"Красные" хотят воспользоваться тем, что перспективы 18-летнего бразильца на "Сантьяго Бернабеу" неясны, и предложить ему ключевую роль в мерсисайдской команде.

Сам футболист не горит желанием покидать королевский клуб, но после разговора с президентом Флорентино Пересом и главным тренером Зинедином Зиданом ситуация может измениться.

В текущем сезоне Винисиус сыграл за "Реал" 30 матчей, забил 4 гола и сделал 9 ассистов.

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