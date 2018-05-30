"Ливерпуль" нацелился на вратаря "Барселоны"

"Ливерпуль" продолжает поиски нового вратаря.

Как сообщает Mundo Deportivo, мерсисайдцы сделали запрос в "Барселону" по трансферу голкипера Яспера Силлессена. Однако каталонцы намерены сохранить игрока в команде.

Отметим, что сумма отступных в контракте Силлессена составляет 60 миллионов евро.

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