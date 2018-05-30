"Ливерпуль" нацелился на вратаря "Барселоны"

Теги ливерпульбарселонаяспер силлессен

"Ливерпуль" нацелился на вратаря "Барселоны"

"Ливерпуль" продолжает поиски нового вратаря.

Как сообщает Mundo Deportivo, мерсисайдцы сделали запрос в "Барселону" по трансферу голкипера Яспера Силлессена. Однако каталонцы намерены сохранить игрока в команде.

Отметим, что сумма отступных в контракте Силлессена составляет 60 миллионов евро.

Читайте также: "Рома" назвала "Ливерпулю" стоимость Алиссона. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 лучших игроков сезона в Серии А

Топ-10 лучших игроков сезона в Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов