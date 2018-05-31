"Ливерпуль" нацелился на вратаря "Саутгемптона" Алекса Маккарти, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям издания, "красные" рассчитывают подписать 28-летнего стража ворот в летнее трансферное окно.

"Ливерпуль" рассматривает кандидатуру Маккарти, которым также интересуются "Тоттенхэм" и "Вулверхэмптон", в качестве резервного голкипера.

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