"Ливерпуль" нацелился на защитника "Арсенала"

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"Ливерпуль" нацелился на защитника "Арсенала"

Центральный защитник лондонского "Арсенала" Сократис Папастатопулос стал трансферной целью "Ливерпуля".

По информации Express, "красные" намерены заполучить 32-летнего грека в январе, при этом рассчитывают подписать его в качестве свободного агента.

Напомним, что "Ливерпуль" ищет замену Вирджилу ван Дейку и Джо Гомесу, которые, скорее всего, выбыли до конца сезона.

"Арсенал" не включил центрбека в заявку на АПЛ и Лигу Европы, поэтому его уход весьма вероятен.

Папастатопулос знаком с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом по работе в дортмундской "Боруссии".

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