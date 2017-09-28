"Ливерпуль" нацелился на защитника "Наполи"

"Ливерпуль" проявляет интерес к левому защитнику "Наполи" Фаузи Гуламу, сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, "красные" намерены предпринять попытки купить 26-летнего алжирца во время зимнего трансферного окна.

Стоит отметить, что контракт Гулама с "Наполи" истекает летом 2018 года, поэтому неаполитанцы могут согласиться на продажу футболиста в январе, чтобы не потерять его бесплатно.

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