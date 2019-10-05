"Ливерпуль" нацелился на звёздного воспитанника "Барселоны"

Полузащитник загребского "Динамо" Даниэль Ольмо стал трансферной целью "Ливерпуля", сообщает Marca.

По сведениям издания, "красные" хотят воспользоваться желанием футболиста сменить команду и подписать его зимой или летом 2020 года.

Ольмо является воспитанником "Барселоны", в академии которой он занимался с 2007 по 2014 год.

Рыночная стоимость испанца оценивается в 30 миллионов евро. В составе "Динамо З" он сыграл 111 матчей, забил 31 гол и сделал 26 ассистов.

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