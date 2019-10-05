"Ливерпуль" нацелился на звёздного воспитанника "Барселоны"

Теги ливерпульдинамо загребданиэль ольмотрансферы

"Ливерпуль" нацелился на звёздного воспитанника "Барселоны"

Полузащитник загребского "Динамо" Даниэль Ольмо стал трансферной целью "Ливерпуля", сообщает Marca.

По сведениям издания, "красные" хотят воспользоваться желанием футболиста сменить команду и подписать его зимой или летом 2020 года.

Ольмо является воспитанником "Барселоны", в академии которой он занимался с 2007 по 2014 год.

Рыночная стоимость испанца оценивается в 30 миллионов евро. В составе "Динамо З" он сыграл 111 матчей, забил 31 гол и сделал 26 ассистов.

Не пропустите: Клопп рассказал, что может стать причиной его ухода из клуба. | http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Уфа" после поражения от "Ахмата" потребовала увольнения главы департамента судейства РФС

"Уфа" после поражения от "Ахмата" потребовала увольнения главы департамента судейства РФС

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 7 21
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 7 16
3 Лестер Сити Лестер Сити 7 14
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 7 12
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 7 12
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7 11
7 Челси Челси 7 11
8 Борнмут Борнмут 7 11
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 7 11
10 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 7 9
11 Бернли Бернли 7 9
12 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 7 8
13 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 7 7
14 Саутгемптон Саутгемптон 7 7
15 Эвертон Эвертон 7 7
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 7 6
17 Норвич Сити Норвич Сити 7 6
18 Астон Вилла Астон Вилла 7 5
19 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 7 5
20 Уотфорд Уотфорд 7 2
Полная таблица

топ-5 тегов