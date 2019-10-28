"Ливерпуль" начал матч с -1, но и в таких условиях придушил невнятный "Тоттенхэм": разбираем центральный матч 10 тура АПЛ

Соперники встретились впервые с финала Лиги Чемпионов – в июне "Ливерпуль" достаточно уверенно обыграл "Тоттенхэм" в Мадриде. С тех пор команды демонстрируют совершенно разные результаты: "скаузеры" лидируют в АПЛ, а "шпоры" очень трудно набирают очки. На прошлой неделе "Ливерпуль" впервые потерял баллы, спасая тяжелую ничью с "Манчестер Юнайтед". По сравнению с тем матчем, Юрген Клопп сделал два изменения – Салах вернулся в основу, а травмированного Матипа заменил Ловрен. Немецкий тренер заявил, что "Тоттенхэм" за последние полгода стал сильнее, но игровые и неигровые проблемы в лондонском клубе очевидны. Впрочем, "Тоттенхэм" уже на первой минуте открыл счет. Сиссоко роскошно сыграл в центре поля, проскочив нескольких оппонентов, Сон с линии штрафной пробил по воротам, а мяч рикошетом от Ловрена полетел в штангу. Первым на добивание успел Кейн – капитан "шпор" сориентировался быстрее ван Дейка и шокировал "Энфилд"! (на самом деле ван Дейк думал, что англичанин стоит в офсайде).

"Ливерпуль" взял мяч под контроль и закрепился на чужой половине поля. Долгое время хозяева ничего не могли придумать против низкого защитного блока "Тоттенхэма". За стартовые 20 минут единственным острым моментом "красных" был прострел Робертсона вдоль ворот в руки Гассаниги. Можно также вспомнить неточный удар Мане после углового и легкую разминку для голкипера от Салаха. В общем "шпоры" до поры до времени держались неплохо, а еще интересно выбегали в атаку. Но во второй половине первого тайма "Ливерпуль" включил свой конвейер и просто засыпал соперника моментами. Салах элегантно обыгрался с Фирмино и пробил под штангу – Гассанига красиво парировал сложный удар, а затем успел закрыть ближний угол на добивании Фирмино. Через минуту ван Дейк в упор расстреливал ворота лондонцев после подачи со штрафного – голкипер вытащил мяч из-под перекладины. Александр-Арнольд мощно приложился к мячу издали, но и здесь Гассанига на высоте!

"Тоттенхэм" с горем пополам выдержал этот натиск, далее до перерыва стало немного проще – нужно было следить только навесы и прострелы с флангов. Но на старте второго тайма возникли трудности и с этим, когда Фирмино на дальней штанге откликнулся на подачу Робертсона и пробил в створ. Гассанига взял удар, а затем создал супершанс для Сона. Кореец зацепился за дальнюю передачу, вышел один на один с Алиссоном и с острого угла послал мяч в пустые ворота. "Ливерпуль" спасла перекладина! На 52-й минуте "Ливерпуль" все же сравнял счет благодаря гениальному паса Фабиньо. Хендерсон начал активно создавать ширину на правом фланге, выполнил навес и остался там до конца атаки. Мяч долетел до капитана "мерсисайдцев" после классного заброса Фабинью и рикошета от Роуза – Хендерсон в касание пробил точно под дальнюю штангу – 1:1.

Хозяева не ослабляли давление, а гости почти не переходили центр поля. Фирмино бил в ближний угол, Вейналдум головой замыкал подачу, Салах открывался под еще один парашют Фабиньо, а затем бил из пределов штрафной. Что-то было опасно, что-то – не очень, но Гассанига продолжал стеной стоять в воротах "Тоттенхэма". Робертсон и Александр-Арнольд поставляли навесы, от которых "Тоттенхэм" едва отбивался. Однако за 15 минут до конца основного времени "Ливерпуль" забил победный гол. Орье, пытаясь просто выбить мяч, завалил в своей штрафной Мане. Арбитр назначил пенальти, а Салах уверенным мощным ударом реализовал 11-метровый. "Тоттенхэм" попытался чем-то ответить, несколько раз выбежал к чужим воротам, но отыграться не сумел. Неожиданный удар Сона и попытку Алдервейрельда на стандарте нейтрализовал Алиссон. Единственный негатив Клоппа в конце встречи – новое повреждение Салаха. "Ливерпуль" победил "Тоттенхэм", набрал 28 пунктов и восстановил 6-очковый гандикап перед "Манчестер Сити" на вершине АПЛ. "Шпоры", имеющие в активе 12 зачетных баллов, располагаются в середине турнирной таблицы.

Невероятный Гассанига сохранил интригу на весь матч. Но одним вратарем сыт не будешь

Главный герой поединка – второй голкипер "Тоттенхэма", который подменяет травмированного Льориса. Пауло Гассанига вытворял настоящие чудеса! На счету аргентинца – 12 сейвов (10 ударов прилетели из пределов штрафной), просто космическая цифра. В начале встречи "Ливерпуль" имел проблемы с прохождением эшелонированной обороны "шпор", однако в середине первого тайма уже возил соперника, тотально обстреливая ворота. До перерыва Гассанига потянул острые удары Салаха, Фирмино, Александера-Арнольда, ван Дейка. Во втором тайме выстрелы были простыми, но работы было не меньше. Хозяева активно открывались под передачи из глубины и навесы с флангов. "Ливерпуль" очень много атак доводил до логического завершения, но Гассанига грамотно выбирал позицию и выходил победителем из этих эпизодов. В его ворота влетели два мяча, когда спасти шанса просто не было: пенальти и удар Хендерсона, которого голкипер не видел. Стоит отметить также, как Пауло подчищал за партнерами, осуществив 15 подборов. Он создал один из трех лучших шансов "Тоттенхэма" – дальняя передача на Сона, после которой кореец попал в перекладину.

"Тоттенхэм" ошеломил "Ливерпуль", но потом опять показал свою слабость

Команда Клоппа в этом чемпионате очень редко попадает в ситуацию, когда ей нужно отыгрываться. На прошлой неделе такую ​​задачу перед "Ливерпулем" поставил "Манчестер Юнайтед" – было очень сложно, но "мерсисайдцы" справились. "Тоттенхэм" повел в счете уже на первой минуте. Казалось, у лидера чемпионата снова будет трудности, однако "шпоры" разочаровали. Если в прошлом сезоне подопечные Почеттино были вторыми в чемпионате по интенсивности прессинга, то в этом – лишь 11-е. Вчера они совсем не показали фирменного прессинга, которым славились в последние годы. "Манчестер Юнайтед" час времени смело встречал "Ливерпуль", максимально ограничив пространство фланговым защитникам (ключевые персоны в розыгрыше мяча для "скаузеров"). "Тоттенхэм", в свою очередь, весь матч позволял Робертсону и Александеру-Арнольду грузить мяч в штрафную. Еще появился Салах, который добавил качества в финальной фазе "мерсисайдских" атак. "Шпоры" очень глубоко сидели у своих ворот – до 32% игрового времени мяч находился на их трети поля. Благодаря этому стали возможны несколько острых контрвыпадов, когда Сон и Кейн на скорости оставляли в дураках Ловрен, но "Ливерпуль" редко терял мяч, чтобы это было оправдано. Зато из-за сверхнизкого блока "Тоттенхэма" много свободы получил Фабиньо. Он отлично дирижировал игрой, менял вектор атак, отдавал острые передачи. Почеттино не имел шансов выстоять при таком сценарии. "Ливерпуль" всего лишь начал матч с минусовой форой и играл в свой комфортный футбол.