"Ливерпуль" начал переговоры с Дибалой

Фото: инстаграм Дибалы\Автор неизвестен

Аргентинский форвард "Ювентуса" Пауло Дибала всерьез заинтересовал "Ливерпуль" и готов сменить клубную прописку, сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио.

По информации источника, английский гранд узнал у Дибалы о его готовности сменить клуб и тот дал положительный ответ.

Соглашение аргентинца с "бьянконери" рассчитано до конца текущего сезона. Таким образом, у "красных" будет возможность подписать его на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 23-х матчах во всех турнирах за "Ювентус", в которых забил 11 голов и сделал четыре ассиста.

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