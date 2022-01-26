"Ливерпуль" начал переговоры с Дибалой
Фото: инстаграм Дибалы\Автор неизвестен
Аргентинский форвард "Ювентуса" Пауло Дибала всерьез заинтересовал "Ливерпуль" и готов сменить клубную прописку, сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио.
По информации источника, английский гранд узнал у Дибалы о его готовности сменить клуб и тот дал положительный ответ.
Соглашение аргентинца с "бьянконери" рассчитано до конца текущего сезона. Таким образом, у "красных" будет возможность подписать его на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 23-х матчах во всех турнирах за "Ювентус", в которых забил 11 голов и сделал четыре ассиста.
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
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|10
|Бернли
|27
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|Эвертон
|27
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|Саутгемптон
|27
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|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18