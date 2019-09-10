"Ливерпуль" начал работать над продлением контракта с Милнером

"Ливерпуль" заинтересован в продлении сотрудничества с полузащитником Джеймсом Милнером.

По информации Goal.com, "красные" уже начали переговоры с 33-летним футболистом о новом контракте.

Напомним, что действующее соглашение между сторонами истекает следующим летом.

Милнер выступает за "Ливерпуль" с 2015 года, сыграл 181 матч, забил 22 гола и сделал 37 ассистов.

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