"Ливерпуль" надеется продать Марковича в Россию

"Ливерпуль" намерен избавиться от сербского полузащитника Лазара Марковича, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, мерсисайдцы надеются, что футболист будет продан этой зимой. Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются "Спартак" и "Локомотив".

В этом сезоне 23-летний Маркович не провел ни одного матча.

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