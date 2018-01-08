"Ливерпуль" намерен форсировать переход Наби Кейта

"Ливерпуль" в срочном порядке ищет замену для ушедшего в "Барселону" полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, наиболее очевидным вариантом для "красных" является переход хавбека "РБ Лейпциг" Наби Кейта, трансфер которого клубами уже согласован.

Напомним, что Кейта должен был присоединиться к "Ливерпулю" летом, однако мерсисайдцы готовы доплатить необходимую сумму, чтобы заполучить футболиста уже в январе.

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