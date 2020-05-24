"Ливерпуль" намерен купить воспитанника "Барселоны"

"Ливерпуль" проявляет интерес к испанскому нападающему "Вулверхэмптона" Адаме Траоре, сообщает The Sun.

По сведениям издания, мерсисайдский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Волки" оценивают игрока не менее, чем в 70 миллионов евро.

24-летний Траоре является воспитанником "Барселоны". В нынешнем сезоне форвард провел за "Вулверхэмптон" 43 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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