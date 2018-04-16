"Ливерпуль" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны"

Защитник "Севильи" Клеман Лангле попал в сферу интересов "Ливерпуля".

Как сообщает Liverpool Echo, наставник "красных" Юрген Клопп хочет задействовать игрока вместо Деяна Ловрена в паре с Вирджилом ван Дейком.

Отметим, что Лангле является одной из главных целей "Барселоны" на летнее трансферное окно.

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