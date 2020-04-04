"Ливерпуль" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны"

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"Ливерпуль" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны"

"Ливерпуль" интересуется защитником ПСЖ Лайвином Курзавой.

Как сообщает Sportsmole, мерсисайдцы хотят подписать 27-летнего игрока, однако для этого нужно выиграть конкуренцию у "Арсенала" и "Барселоны".

Напомним, что контракт Курзавы с ПСЖ истекает ближайшим летом.

В текущем сезоне игрок принял участие в 14 играх и отметился одним голом.

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