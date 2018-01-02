"Ливерпуль" намерен подать в суд на Nike за анонсирование трансфера Коутиньо в "Барселону"

"Ливерпуль" намерен подать в суд на американскую компанию Nike за анонсирование трансфера полузащитника "красных" Филиппе Коутиньо в "Барселону", сообщает ESPN.

Кроме того, мерсисайдский клуб после этой истории будет требовать у каталонцев "астрономическую" сумму за 25-летнего бразильца, информирует The Telegraph.

Напомним, что в итоге переход Коутиньо может обойтись "Барселоне" в 180 миллионов евро. | http://soccernews.ru