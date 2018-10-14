"Ливерпуль" намерен подписать хавбека "Наполи"

Хавбек "Наполи" Петр Зелински попал в сферу интересов английского топ-клуба.

Как сообщает Express, видеть в своей команде поляка хочет наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп, который является поклонником таланта игрока.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока также заинтересованы "Бавария", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

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