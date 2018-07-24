"Ливерпуль" намерен продать семь игроков

Теги ливерпульдивок оригисимон миньоле

"Ливерпуль" намерен продать семь игроков"Ливерпуль" намерен продать семь игроков, которые не имеют постоянной игровой практики в клубе.

Как сообщает Goal, на этих сделках клуб хочет заработать от продаж около 80 миллионов евро.

В списке на продажу числятся Дивок Ориги, Симон Миньоле, Дэнни Ингс, Марко Груич, Лазар Маркович, Педро Чиривелья и Олувасейи Оджо.

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