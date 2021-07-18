"Ливерпуль" намерен продлить контракт с Хендерсоном

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"Ливерпуль" намерен продлить контракт с ХендерсономФото: инстаграм Хендерсона/Автор неизвестен

Как сообщает Goal, "Ливерпуль" планирует в ближайшее время начать переговоры с представителями хавбека сборной Англии Джордана Хендерсона о продлении контракта.

По информации источника, текущий контракт капитана мерсисайдского клуба рассчитан до лета 2023 года. Сейчас "Ливерпуль" намерен предложить игроку новый долгосрочный контракт и хочет убедить того завершить карьеру в составе "красных". Главный тренер команды Юрген Клопп считает Хендерсона важной частью команды.

Напомним, что англичанин играет за "Ливерпуль" с 2011 года.

В прошедшем сезоне хавбек сыграл в 21 АПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

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