"Ливерпуль" намерен продлить контракт с игроком, который в 2019 году сыграл один матч

Теги ливерпульалекс окслейд-чемберлен

"Ливерпуль" намерен продлить контракт с игроком, который в 2019 году сыграл один матч

"Ливерпуль" предложил полузащитнику Алексу Окслейд-Чемберлену подписать новый контракт, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "красные" готовы продлить соглашение с 25-летним футболистом до лета 2023 года. Таким образом, клуб хочет поддержать хавбека, который в текущем сезоне провёл всего один матч из-за восстановления после тяжёлой травмы колена.

При этом зарплата англичанина останется на прежнем уровне - 7,25 миллионов евро в год.

Окслейд-Чемберлен выступает за "Ливерпуль" с 2017 года. Действующий контракт между сторонами рассчитан до 2022 года.

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