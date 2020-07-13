"Ливерпуль" намерен продлить контракт с Ловреном, которым интересуется "Зенит"

"Ливерпуль" хочет продлить контракт с защитником Деяном Ловреном, утверждает Sky Sports.

По данным источника, клуб намерен активировать пункт соглашения и продлить его до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что "Зенит" намерен подписать контракт футболистом. "Сине-бело-голубые" готовы предложить ему 2,5 миллиона евро в год и контракт по схеме "2+1".

В текущем сезоне футболист провел 15 матчей за "Ливерпуль", отметившись голом и ассистом. Рыночная стоимость футболиста - 16 миллионов евро.

Не пропустите: "Ливерпуль" не отпустит Ловрена в "Зенит" бесплатно| http://soccernews.ru