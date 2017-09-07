"Ливерпуль" намерен продлить контракт со своим перспективным форвардом

"Ливерпуль" намерен продлить контракт с форвардом Беном Вудберном, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, мерсисайдский клуб хочет заключить с 17-летним футболистом долгосрочное соглашение, условия которого пока неизвестны.

Стоит отметить, что Вудберн уже сыграл за основную команду "красных" 9 матчей и забил 1 гол.

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