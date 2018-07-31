"Ливерпуль" намерен продлить соглашение с Мане

"Ливерпуль" хочет продлить контракт с вингером Садио Мане, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, руководство "красных" планирует заключить с 26-летним сенегальцем новое долгосрочное соглашение.

Отметим, что действующий контракт Мане с "Ливерпулем" истекает в 2021 году.

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