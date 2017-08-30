"Ливерпуль" намерен провести очередной раунд переговоров с "Монако" по Лемару

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"Ливерпуль" намерен провести очередной раунд переговоров с "Монако" по ЛемаруАнглийский "Ливерпуль" намерен провести очередной раунд переговоров с "Монако" по вингеру Тома Лемару, информирует L'Equipe.

По сведениям издания, монегаски вполне будут готовы отпустить своего 21-летнего футболиста в случае, если клубу будет сделано достойное в финансовом плане предложение. Ожидается, что после приобретения Лемара "Ливерпуль" будет готов продать своего полузащитника Филиппе Коутиньо каталонской "Барселоне".

Напомним, "Барселона" хочет купить Лемара. | soccernews.ru

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