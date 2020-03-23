"Ливерпуль" намерен расстаться с голкипером Адрианом этим летом

"Ливерпуль" готов отпустит голкипера команды Адриана этим летом. Об этом сообщает Goal.com.

По данным источника, "красные" хотят расстаться с 33-летним футболистом, так как в текущем розыгрыше он допустил слишком много результативных ошибок.

Адриан перешел в "Ливерпуль" летом 2019 года на правах свободного агента. В 18 матчах он пропустил 24 гола.

Не пропустите: "Ливерпуль" может перехватить трансферную цель "Барселоны" и "Реала"| http://soccernews.ru