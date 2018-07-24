"Ливерпуль" намерен расстаться с восемью игроками

Этим летом "Ливерпуль" намерен расстаться сразу с восемью своими игроками, информирует Liverpool Echo.

Так по сведениям источника, "красные" планируют выставить на трансфер голкипером Лориса Кариуса и Симона Миньоле, полузащитников Марко Груйича и Педро Чиривеллу, вингеров Шейи Оджо и Лазара Марковича и форвардов Дивока Ориги и Дэнни Ингса.

Напомним, Кариус лично заинтересован в уходе из "Ливерпуля". | soccernews.ru